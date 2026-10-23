Глава 1. Белое кружево в дорожной грязи Августовская гроза накрыла деревню Ольховку так стремительно, словно кто-то наверху разом опрокинул огромный чан с ледяной водой.
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