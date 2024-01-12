Магнитная буря сегодня 13 января 2024: Общая характеристика суток и расписание магнитных бурь по городам России на 13.
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