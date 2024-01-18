В 2023 году россияне потратили на покупку машин 2,83 триллиона рублей

Для сравнения — в 2022-м траты составили 1,47 процента, то есть в 1,9 раза меньше. Как сообщает «Автостат-Инфо», больше всего денег было потрачено на кроссоверы — 2,27 триллиона рублей, еще 166,5 миллиардов ушло на модели В-класса.