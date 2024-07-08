Калашников без Калашникова. Приватизация, уран и пулемёты Пулемёт этот сделан в Коврове. Читая комментарии под статьями, волей-неволей обращаешь внимание на самые залайканые комментарии.
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Калашников без Калашникова. Приватизация, уран и пулемёты Пулемёт этот сделан в Коврове. Читая комментарии под статьями, волей-неволей обращаешь внимание на самые залайканые комментарии.
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