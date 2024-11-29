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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гру о Ги Буше: «Лучший тренер для «Авангарда», учитывая ситуацию. Он хороший учитель, у него много опыта, поможет команде»

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с 53-летним канадским специалистом до конца сезона-2025/26.

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