Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники

Заявление Радека Сикорского поначалу не вызывает ничего, кроме здорового смеха. Выступая на киевском междусобойчике «Ялтинская европейская стратегия», министр иностранных дел Польши предложил отдать Крым под мандат ООН.
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