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Франц Клинцевич рассказал, как западная пропаганда формирует стереотипное мнение о русских

Франц Клинцевич рассказал, как западная пропаганда формирует стереотипное мнение о русских

Global Look Press/council. gov.ru Формирование негативного образа России является результатом глубочайшей продуманной специальной информационно-психологической операции, навязанной всему человечеству, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

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