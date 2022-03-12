Франц Клинцевич рассказал, как западная пропаганда формирует стереотипное мнение о русских

Global Look Press/council. gov.ru Формирование негативного образа России является результатом глубочайшей продуманной специальной информационно-психологической операции, навязанной всему человечеству, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Global Look Press/council. gov.ru Формирование негативного образа России является результатом глубочайшей продуманной специальной информационно-психологической операции, навязанной всему человечеству, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
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