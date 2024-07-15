В РФ появилась льготная ипотека для чиновников: кто может ее получить

Правительство РФ запускает эксперимент по обеспечению госслужащих жилой недвижимостью – в рамках проекта чиновнику из федерального бюджета компенсируется первый взнос, сумма основного долга и часть процентов за 33 квадратных метра жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии