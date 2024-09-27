Эксперты подняли тревогу из-за скудности рациона детей Гватемалы

Примерно половина детей Гватемалы в возрасте до пяти лет страдает из-за хронического недоедания, заявили эксперты в официальном отчете Института Центральной Америки и Панамы, 27 сентября сообщает Prensa Latina.
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