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Происшествия

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В Рязани задержан житель Москвы, который администрировал узел связи телефонных мошенников

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность жителя Москвы - уроженца одной из стран Центральной Азии.

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