Российский танк Т-90МС «Прорыв» удивил зарубежных партнеров на оборонной выставке в Абу-Даби

Российская экспозиция очень заинтересовала посетителей оборонной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби. Среди представленных образцов настоящий восторг у зарубежных партнёров вызвала модернизированная экспортная версия танка Т-90МС «Прорыв».
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