Украинцев из-за нового закона о мобилизации обяжут повторно пройти медкомиссию

По новому закону о мобилизации граждане Украины должны будут не только уточнить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) до 18 июля, но и повторно пройти медкомиссию даже при наличии отсрочки.
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