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В преддверии нового учебного года в Свердловской области будут усилены меры безопасности

В преддверии нового учебного года в Свердловской области будут усилены меры безопасности

На заседании антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обсуждались меры по усилению антитеррористической защищенности важных объектов транспортного, промышленного и топливно-энергетического комплексов.

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