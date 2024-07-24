В преддверии нового учебного года в Свердловской области будут усилены меры безопасности

На заседании антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обсуждались меры по усилению антитеррористической защищенности важных объектов транспортного, промышленного и топливно-энергетического комплексов.
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