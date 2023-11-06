Путин напугал либералов «положительным» отзывом об Орде

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин считает, что татаро-монгольское иго было менее опасно для России, чем все нашествия с Запада, так как ордынцы покушались на материальные и физические ресурсы Руси, а западные завоеватели – на русскую идентичность и душу народа.