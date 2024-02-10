Европейская колея до Львова? Или русская до Ла-Манша… Будущее Украины будет зависеть от военных успехов России, а не от планов Запада Сергей Аксенов Русская широкая железнодорожная колея на Украине постепенно будет заменена узкой европейской.
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