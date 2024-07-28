Австралия ограничивает добычу урана: в национальном парке работы вестись не будут Татьяна АрестоваАвстралийские власти решили, что лицензия на добычу урана в Национальном парке Какаду, относящемся к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, возобновлена не будет.