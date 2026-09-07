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Бублик о годовщине свадьбы: «Хз – я бы на ее месте отказался»

Александр Бублик рассказал, что сегодня с женой Татьяной отмечает годовщину свадьбы. «Сегодня 5 лет как мне сказали «да».

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