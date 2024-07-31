Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

ИГОРЬ  КАРАУЛОВ Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте хоть и медленно, но меняется в пользу России.

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Комментарии
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АндрейБорков
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6 час.
Владимир 123
Дороговато для ревизии
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50 мин.
АндрейБорков
А что делать, если по другому ни как? Страна у нас такая, пока в рыло кирпичом не получим ни хрена не поймем, а как получим, так сразу любовь к Родине и ненависть к врагу просыпаются, Жуковы и Шапошниковы появляются.... В 1941 как было? Гансы аж до Москвы дошли и до Волги в 1942. А где Война закончилась? В Берлине! Особенности русской души - очень медленно запрягать, но потом очень быстро ехать. Вот такой наш менталитет.
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39 мин.

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