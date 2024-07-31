СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

АндрейБорков

А что делать, если по другому ни как? Страна у нас такая, пока в рыло кирпичом не получим ни хрена не поймем, а как получим, так сразу любовь к Родине и ненависть к врагу просыпаются, Жуковы и Шапошниковы появляются.... В 1941 как было? Гансы аж до Москвы дошли и до Волги в 1942. А где Война закончилась? В Берлине! Особенности русской души - очень медленно запрягать, но потом очень быстро ехать. Вот такой наш менталитет.