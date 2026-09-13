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Telegraph: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют провести референдум

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию, требующую от властей Великобритании права на проведение референдумов за независимость.

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