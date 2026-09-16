Аргументы недели Социальный туризм по-мигрантски: во что обходится России ввоз семей мигрантов? Встреча главы миграционной службы Андрея Кикотя с президентом Владимиром Путиным в очередной раз подтвердила: тема миграции остается в числе абсолютных приоритетов государственной повестки.
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Видимо с началом СВО перестали "работать" те оправдания для упрощённого получения гражданства в РФ гражданам из бывших республик Союза.
И вот настал момент - в ряде регионов уже произошло слияние диаспор и органов государственной власти. Даже в силовые структуры диаспоры навязчиво проталкивают своих представителей.
То есть не происходит ассимиляция мигрантов, но явно они привносят свои законы и правила. Отсюда ужесточение правил учёта и контроля за миграционными потоками.
И, если беременная женщина, то как это соотнести со сроком пребывания её как гостьи в РФ?
Пусть их пребывание оплачивают Затулин, Хуснуллин, Титов, Даванков, Беглов, Воробьев, Собянин, Голикова и Иже с ними из собственных карманов, миллиардеры.
Партия власти ЕР занята тем как удержаться у власти. Ей не до народа. Тут свою жопу не знают как спасти. Так что люди человеки спасайте Россию от черножопых сами. Голосуйте против ЕРосов. Иначе всё пойдёт по накатанной интересы олигархов выше интересов России.
Надо брать пример с Китая!!! Коррупционеров к стенке!!!
"...в России сегодня находится от 6 до 6,5 миллиона иностранных граждан. Из них около 3 миллионов — трудовые мигранты, а вот еще 1,7 миллиона — это члены их семей: жены, дети, бабушки и дедушки..." 3 млн+1.7 млн=4.7 млн. А где ж ещё 1.3 млн...1.8 млн? И, кстати, проблему так и не удалось скорректировать благодаря введению экзамена на знание русского языка для детей мигрантов при зачислении в школы. Видимо, не все тестирующие мигрантских детей на знание русского языка руководствовались этим нововведением, а двигало ими что-то совсем другое. Педагоги начальных классов не перестали жаловаться, что много детей мигрантов так и не научились говорить по-русски, а ещё, что в некоторых классах детей мигрантов больше, чем местных.