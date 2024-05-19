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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед ТБШ. Тогда он выиграл «Ролан Гаррос»

Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед ТБШ. Тогда он выиграл «Ролан Гаррос»

Новак Джокович всего третий раз в карьере сыграет в основе турнира ATP по wild card. В пятницу серб принял приглашение от организаторов грунтового турнира в Женеве.

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