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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Матч ТВ» извинился за слова Губерниева про «свинское поведение» игроков, сообщили «Крылья»: «Ошибиться может каждый. Признать ошибку – достойный. Попросить прощения – мужественный»

Телеканал «Матч ТВ» принес извинения «Крыльям Советов» за высказывания Дмитрия Губерниева.  Напомним, во время обсуждения матча самарцев против «Зенита» во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, 3:5 пен.

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