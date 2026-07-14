В битве за урожай есть потери. На государство надежды нет

Ингерман Ланская

ууу я то думала, читая. что это серьёзная статья - тревожные мысли ....выявление проблем в АПК... а это всего лишь примитивная статейка - предвыборная истерика зюгандонов... пройдут выборы и зюгандоны забудут об этих мелких для них проблемках.....