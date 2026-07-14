Аркадий Злочевский: Аграрии «тушат пожар», чиновники борются за свои кресла и отчитываются о победах Ирина Мишина Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Материал комментируют: Аркадий Злочевский Уборочная-2026 началась.
В битве за урожай есть потери. На государство надежды нет
Комментарии
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Ингерман Ланская
ууу я то думала, читая. что это серьёзная статья - тревожные мысли ....выявление проблем в АПК... а это всего лишь примитивная статейка - предвыборная истерика зюгандонов... пройдут выборы и зюгандоны забудут об этих мелких для них проблемках.....
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