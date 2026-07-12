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Тухель о 1-м голе Англии: «Я этого не видел, но чип в мяче может показать, коснулся ли он даже волоса. Они в состоянии определить, что произошло»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о спорном  голе команды в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии (2:1).

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