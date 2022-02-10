Апельсиновый мармелад с ЖЕЛАТИНОМ. Дети его просто обожают!

Ингредиенты: 1 кг. апельсинов 2 лимона 20 гр. желатина Приготовление: С лимонов и апельсинов снимите цедру, можете использовать терку.
Популярные статьи
- Стала часто покупать слоеное тесто, чтобы готовить свои любимые КУЛЕЧКИ с обалденной начинкой: БЫСТРО, вкусно и без хлопот
- Одни думают, что это ОЛАДЬИ, другим напоминает ПИРОЖКИ, а мама готовит сладкие ПАЛОЧКИ на завтрак
- Когда мужу хочется чего-то вкусненького на ЗАВТРАК, готовлю это блюдо. Очень быстро и просто пальчики оближешь
Свежие комментарии