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Апельсиновый мармелад с ЖЕЛАТИНОМ. Дети его просто обожают!

Апельсиновый мармелад с ЖЕЛАТИНОМ. Дети его просто обожают!

Ингредиенты: 1 кг. апельсинов 2 лимона 20 гр. желатина Приготовление: С лимонов и апельсинов снимите цедру, можете использовать терку.

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