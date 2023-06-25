Технологический альянс нужно строить без романтизма

Правительство России утвердило Концепцию технологического развития страны до 2030 года. Целевые ориентиры и инструменты реализации задач формирования технологического суверенитета мы обсуждали с первым проректором Уральского федерального университета Сергеем Кортовым.
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