Эксперт

519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    А я понять не мог, почему у "Старбакса" такой кофе дрянной?!😜«Старбакс»: забас...
  • Михаил Козлов
    Сионисты с момента распятия Христа  пытаются покончить с христианством.Нарышкин рассказа...
  • Вера смелых
    Вот, первый бонус для миротворца всей земли, как я и предполагала! Когда ждать передачи территории для постройки морс...Минск будет получ...

Технологический альянс нужно строить без романтизма

Технологический альянс нужно строить без романтизма

Правительство России утвердило Концепцию технологического развития страны до 2030 года. Целевые ориентиры и инструменты реализации задач формирования технологического суверенитета мы обсуждали с первым проректором Уральского федерального университета Сергеем Кортовым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх