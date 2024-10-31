Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Устройства общественного транспорта будут оснащены новыми модулями в течение 3 лет Правительство Москвы заключит два офсетных контракта с компаниями, поставляющими модули для устройств оплаты проезда и оказывающими услуги по утилизации брошенного транспорта.
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