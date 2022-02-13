Почувствовать себя птицей: захватывающий полет с горы Монте-Альтиссимо в вингсьютах

Почувствовать себя птицей: захватывающий полет с горы Монте-Альтиссимо в вингсьютах

От неба до земли всего за пару минут — именно столько потребовалось двум бейсджамперам, чтобы спуститься с вершины итальянской горы Монте-Альтиссимо и приземлиться не берегу озера Гарда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх