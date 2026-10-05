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proavto21

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Как советский трактор ДЭТ-250 на полвека опередил мировую моду на электропривод

Как советский трактор ДЭТ-250 на полвека опередил мировую моду на электропривод

Когда речь заходит о прорывных инженерных решениях в тяжёлой технике, часто вспоминают западные компании и их современные разработки.

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