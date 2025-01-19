Стало известно, сколько человек приняли участие в крещенских купаниях в Петрозаводске

Этой ночью на Онежской набережной прошли Крещенские купания. Участие в них приняли 1200 человек. Около 600 смогли окунуться в прорубь на озере, — рассказала на своей странице в ВК глава города Инна Колыхматова.
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