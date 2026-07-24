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Аргументы и Факты

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Дмитриев: МУС должен прекратить своё существование

Дмитриев: МУС должен прекратить своё существование

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отстранение от должности главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

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