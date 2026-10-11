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Аргументы и Факты

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Спецотряд сдал Зеленского, бросил Драпатого: главная новость СВО 11 октября

Спецотряд сдал Зеленского, бросил Драпатого: главная новость СВО 11 октября

Волчанский котел превратился в настоящую ловушку для украинских формирований, и даже профессиональные наемники, привыкшие к крови и насилию в горячих точках, не готовы отдавать свои жизни за интересы Киева.

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