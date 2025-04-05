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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пилоты «Ф-1» попросили ФИА изменить правила закрытия DRS

Во второй практике Гран-при Японии пилот «Альпин» Джек Дуэн не справился с управлением в первом повороте и вылетел с трассы в барьеры на скорости выше 300 км/ч.

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