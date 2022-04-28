365NEWS.BIZ

74 подписчика

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Студент из Петрозаводска признан лучшим вальщиком леса в России

На состязаниях молодых профессионалов в Ярославской области отличился третьекурсник Максим Исаков Лучшим молодым профессионалом России по компетенции «Вальщик леса» стал Максим Исаков, третьекурсник Лесотехнического техникума в Петрозаводске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх