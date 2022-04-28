Студент из Петрозаводска признан лучшим вальщиком леса в России

На состязаниях молодых профессионалов в Ярославской области отличился третьекурсник Максим Исаков Лучшим молодым профессионалом России по компетенции «Вальщик леса» стал Максим Исаков, третьекурсник Лесотехнического техникума в Петрозаводске.