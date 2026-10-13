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Царьград

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"Деньги поступят в полном объеме": «Яндекс Такси» возобновит выплаты водителям

"Деньги поступят в полном объеме": «Яндекс Такси» возобновит выплаты водителям

«Яндекс Такси» начал рассылать водителям сообщения о возобновлении выплат дохода за выполненные заказы — после перерыва, вызванного атаками БПЛА на дата-центры компании.

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