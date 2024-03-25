12.03.2024 в ГУО ´Средняя школа №25 г. Бобруйска´ состоялось общешкольное родительское собрание ´О последствиях потребления наркотических средств, ответственности за нарушение антинаркотического законодательства´.
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