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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Общешкольное родительское собрание.

Общешкольное родительское собрание.

12.03.2024 в ГУО ´Средняя школа №25 г. Бобруйска´ состоялось общешкольное родительское собрание ´О последствиях потребления наркотических средств, ответственности за нарушение антинаркотического законодательства´.

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