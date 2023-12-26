Расчеты FPV-дронов ивановских десантников уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на Артемовском направлении

Всего противник потерял до двух отделений пехоты. После выполнения боевой задачи, во избежание ответного поражения противником, расчет ударных беспилотников «крылатой пехоты» оперативно сменил свою позицию.
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