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Акции крупнейшего производителя макарон «Макфа» обратят в доход государства

Акции крупнейшего производителя макарон «Макфа» обратят в доход государства

По мнению Генпрокуратуры, главные бенефициары «Макфы» - Михаил Юревич и Вадим Белоусов, много лет работая в органах госвласти, нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения на ведение бизнеса.

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