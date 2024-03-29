Акции крупнейшего производителя макарон «Макфа» обратят в доход государства

По мнению Генпрокуратуры, главные бенефициары «Макфы» - Михаил Юревич и Вадим Белоусов, много лет работая в органах госвласти, нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения на ведение бизнеса.
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