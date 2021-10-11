Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 и возглавила свою группу, гарантировав себе «стыки»

В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года для сборной России каждый матч решающий. Сегодняшний соперник, команда Словении, как помнят болельщики со стажем, не пустил наших на ЧМ-2010, причем тогда российская команда была очень даже неплоха, могла решить судьбу стыка еще в первом матче, но удачи в тот раз не хватило.