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Не ожидала такого оскорбления от бывшего мужа

Не ожидала такого оскорбления от бывшего мужа

Вчера я сильно разозлилась на бывшего мужа, и сказала все, что накипело. Мы были 13 лет в браке и 20 лет знакомы.

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Елена игрик
Ну и эгоистка. И ладно. Я при любых разборках с обвинениями всегда включаю "зеркало", будто оно перед ним стоИт, а я - за ним. И успокаиваешься, и в разгаре порой ржать начинаешь, как подумаешь, что он на зеркало орет.))))
Елена Верия (Безденежных)
Я представила эту картину!!!!!
Елена игрик
Плюс себе получился случайно, сорри)))) А работает, правда, хорошо, надо себя на это зеркало настроить.
Vera Dobryagina
Островок, вы, Островок))) ну а чего вы ещё ожидали от мужчины, стоящего на две ступеньки ниже вас? Естественно, он будет обвинять свою бывшую в чем угодно, лишь бы не признать свою несостоятельность. Вы все правильно делали, делаете и будете делать. А он пусть в фирме своей мамы продолжает трудиться. Своего-то нет ничего)))
Maria Baranova
Женщины , не вешайте себе на шею мужика , не оценит. Он этим чувствует себя ниже плинтуса . Отложите лучше эти деньги , вот они сейчас бы пригодились . Чувство , я ее ниже , вслух не признает. А внутри горит .
Nika Ar
Понимаю. И песня такая есть: «Сильная женщина плачет у окна». Если так случилось - значит так надо. А печаль и обида - «Всё проходит - пройдёт и это».

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