Тренер Тарасова о решении ISU продлить отстранение россиян: будь они прокляты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.
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