Обнаружен похищенный после конфликта со стрельбой в Москве мужчина

Мужчина, которого похитили после конфликта со стрельбой на западе Москвы, найден, он в безопасности. Об этом 5 февраля сообщило Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице.
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