Проект Voltus объединит ресурсы домов и предприятий в 13 штатах: при дефиците электроэнергии участники будут временно сокращать потребление и получать за это компенсацию Google договорилась с американской компанией Voltus о финансировании виртуальной электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт в энергосистеме PJM, обслуживающей 67 млн потребителей в 13 штатах и округе Колумбия.
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