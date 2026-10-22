Проект Voltus объединит ресурсы домов и предприятий в 13 штатах: при дефиците электроэнергии участники будут временно сокращать потребление и получать за это компенсацию Google договорилась с американской компанией Voltus о финансировании виртуальной электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт в энергосистеме PJM, обслуживающей 67 млн потребителей в 13 штатах и округе Колумбия.