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Китай

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Китай принимает контрмеры против американских компаний, участвующих в продажах оружия Тайваню

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел КНР в четверг объявило о решении страны принять контрмеры против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, которые участвуют в продаже оружия китайскому региону Тайвань.

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