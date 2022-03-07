Аргументы и Факты

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Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в Хакасии

Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в Хакасии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и республике Хакасия представить подробный доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах пожара, в котором погибли двое детей, пишет РИА Новости.

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