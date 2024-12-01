В Москве пенсионерка за год "подарила" мошенникам почти ₽90 млн

Некоторые далеко небедные российские пенсионеры продолжают ставить рекорды "по финансированию" мошенников своими миллионами и просто диву даёшься, что как такое может быть, но раз за разом суммы обмана только растут.
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