Генсек IFMA Фокс отметил роль России в глобальной популяризации муайтай

Федерация муайтай России стала одной из наиболее процветающих организаций в мире. Об этом в преддверии тридцатого чемпионата России, который пройдет с 17 по 22 февраля в Екатеринбурге, заявил генсек Международной федерации муайтай (IFMA) и вице-президент SportAccord Стефан Фокс.
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