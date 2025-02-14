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Генсек IFMA Фокс отметил роль России в глобальной популяризации муайтай

Генсек IFMA Фокс отметил роль России в глобальной популяризации муайтай

Федерация муайтай России стала одной из наиболее процветающих организаций в мире. Об этом в преддверии тридцатого чемпионата России, который пройдет с 17 по 22 февраля в Екатеринбурге, заявил генсек Международной федерации муайтай (IFMA) и вице-президент SportAccord Стефан Фокс.

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