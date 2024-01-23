Беларусь может принять соревнования по гребле, современному пятиборью, велотреку и прыжкам на батуте в рамках Игр дружбы

Об этом сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович. «С 15 по 29 сентября пройдут Игры дружбы в 25 видах спорта, в которых мы планируем принять участие.
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