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Новокузнечанин по решению суда получит от работы компенсацию за вред

Новокузнечанин по решению суда получит от работы компенсацию за вред

В отделе по работе со СМИ прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса 12 июля сообщили, что после прокурорского вмешательства организация из Новокузнецка выплатит компенсацию мужчине за причиненный вред здоровью.

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