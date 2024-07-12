Новокузнечанин по решению суда получит от работы компенсацию за вред

В отделе по работе со СМИ прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса 12 июля сообщили, что после прокурорского вмешательства организация из Новокузнецка выплатит компенсацию мужчине за причиненный вред здоровью.
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