Поэтесса Лилия Виноградова раскрыла невероятные подробности работы с Крутым и Хворостовским

Звезда мировой оперы, баритон, разбивавший всей планете сердца и души, Дмитрий Хворостовский спел — нет, не партию в новой опере на сцене Большого или Ла Скала, что было бы вполне ожидаемо, — а 13 песен эстрадного композитора Игоря Крутого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии