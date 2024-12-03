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Поэтесса Лилия Виноградова раскрыла невероятные подробности работы с Крутым и Хворостовским

Поэтесса Лилия Виноградова раскрыла невероятные подробности работы с Крутым и Хворостовским

Звезда мировой оперы, баритон, разбивавший всей планете сердца и души, Дмитрий Хворостовский спел — нет, не партию в новой опере на сцене Большого или Ла Скала, что было бы вполне ожидаемо, — а 13 песен эстрадного композитора Игоря Крутого.

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